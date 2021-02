भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए करीब 50 फीसदी दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट 13 से 17 फरवरी तक खेला जाएगा। तमिलनाडु क्रिकेट संघ (TNCA) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

टीएनसीए के सचिव आरएस रामास्वामी ने एक बयान में कहा, ” सरकार की इस घोषणा के मद्देनजर कि स्टेडियम में 50 फीसदी दर्शकों की अनुमति दी जाएगी, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन 13 से 17 फरवरी तक होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए 50 प्रतिशत दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश करने अनुमति देगा।”

उन्होंने आगे कहा, ” कोविड-19 स्थिति को देखते हुए भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाने वाला पहला टेस्ट मैच बिना दर्शकों के ही खाली स्टेडियम में खेला जाएगा।”

