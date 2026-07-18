Eng vs Ind Pitch Report: लॉर्ड्स में 'करो या मरो' का मुकाबला, जानें कैसा रहेगा पिच और मौसम का हाल

लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को खेला जाएगा. इसमें दोनों ही टीमें जीत दर्ज करके सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है. पहले वनडे में मिली हार के बाद दूसरे एकदिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड ने शानदार वापसी की. इंग्लिश गेंदबाज भारतीय टीम को 233 रनों पर समेटने में सफल रहे. जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन कार्डिफ में बेहतरीन लय में दिखाई दिए थे. जबकि साकिब महमूद ने भी 2 विकेट चटकाए थे.

पिच से मिल रहे दोहरे उछाल का भरपूर फायदा इंग्लिश गेंदबाजों ने उठाया था वहीं, बल्लेबाजी में जो रूट ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 99 रनों की नाबाद पारी खेली थी. दूसरी ओर भारतीय टीम तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की आस करेगी

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लॉर्ड्स के पिच पर कौन मचाएगा धमाल

लॉर्ड्स की पिच से आमतौर पर तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है. खासकर मुकाबले के शुरुआती ओवरों में गेंद काफी स्विंग करती है. बल्लेबाजों को इस मैदान पर तेज गेंदबाजों के खिलाफ खास सावधानी बरतनी पड़ती है. लॉर्ड्स में पहली पारी का औसतन स्कोर 232 रन रहा है.

जबकि दूसरी इनिंग का औसत स्कोर 200 रन है. 89 वनडे मुकाबलों में से इस ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 44 मैच जीते हैं. जबकि 40 मुकाबलों में जीत रनों का पीछा करने वाली टीम के हाथ लगी है.

तीसरे वनडे के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल

तीसरे वनडे मैच में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार लंदन में रविवार को मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है और बारिश होने की आशंका न के बराबर है. जोकि फैंस के लिए काफी अच्छी खुश खबरी है.

भारतीय टीम का वनडे स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार और रवि बिश्नोई

इंग्लैंड का वनडे स्क्वॉड: हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जो रूट, टॉम बैंटन, बेन डकेट (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, सैम करन, विल जैक्स, जेम्स कोल्स, लियाम डॉसन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, साकिब महमूद, जोश टंग, गस एटकिंसन और आदिल रशीद