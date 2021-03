India vs England, 3rd T20I: इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ने 16 मार्च को भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। इस मैच में उतरते ही मोर्गन ने एक खास लिस्ट में अपनी जगह बना ली है.

दरअसल इयोन मोर्गन T20I में ‘मैचों का शतक’ यानी 100 मुकाबले खेलने वाले चौथे पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं. उनसे पहले शोएब मलिक, रोहित शर्मा और रॉस टेलर ये कारनामा कर चुके हैं. मोर्गन 100 टी20 अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाले इंग्लैंड के पहले क्रिकेट बने हैं.

Congratulations to @Eoin16 , who is making his 1⃣0⃣0⃣th T20I appearance today 👏 #INDvENG pic.twitter.com/yLLoArbC2r

सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेलने वाले पुरुष-

116 – शोएब मलिक (पाकिस्तान)

109 – रोहित शर्मा (भारत)

102 – रॉस टेलर (न्यूजीलैंड)

100 – इयोन मोर्गन (इंग्लैंड)

99 – मार्टिन गप्टिल (न्यूजीलैंड

99 – मोहम्मद हफीज (पाकिस्तान)

99 – शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान)

Team News:

1⃣ change for #TeamIndia as @ImRo45 named in the playing XI

1⃣ change for England as Mark Wood picked in the team.@Paytm #INDvENG

Follow the match 👉 https://t.co/mPOjpECiha

Here are the Playing XIs 👇 pic.twitter.com/YI5lV7Mxwn

— BCCI (@BCCI) March 16, 2021