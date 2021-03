India vs England, 4th T20: इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी. भले ही सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा महज 12 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी इस छोटी पारी में इतिहास भी रच दिया.

दरअसल रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा. आदिल राशिद की गेंद पर रोहित शर्मा ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शॉट को खेला और इसी के साथ वह T20I मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बन गए.

रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान एक और खास उपलब्धि हासिल की. रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट में 9 हजार रन पूरे कर लिए हैं और वह ऐसा करने वाले भारत के दूसरे और दुनिया के नौवें बल्लेबाज बन चुके हैं.

A brilliant fifty from Suryakumar Yadav and crucial knocks from Rishabh Pant and Shreyas Iyer help India post 185/8 in the fourth T20I.

Can England chase this down?#INDvENG ➡️ https://t.co/rqFjwUKgNG pic.twitter.com/c53LcsrOiE

— ICC (@ICC) March 18, 2021