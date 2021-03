India vs England, 4th T20I: इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ने भारत के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी चौथे टी20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

भारतीय टीम में 2 बदलाव किए गए हैं. राहुल चाहर को युजवेंद्र चहल के स्थान पर, जबकि सूर्यकुमार यादव को ईशान किशन की जगह पर मौका दिया गया है. वहीं इंग्लैंड ने अंतिम एकादश में कोई परिवर्तन नहीं किया है.

England have won the toss & elected to bowl against #TeamIndia in the 4th @Paytm #INDvENG T20I.

ईशान किशन ने अपने डेब्यू मैच में अर्धशतकीय पारी (56 रन) खेली थी, जिसके बाद अगले मुकाबले में उन्होंने 4 रन बनाए. महज 2 मैच में 60 रन बनाने वाले इस युवा बल्लेबाज को टीम से ड्रॉप किए जाने की वजह जानने को सभी फैंस बेताब थे और खुद कप्तान कोहली ने इसका खुलासा कर दिया.

विराट कोहली ने टॉस के बाद टीम की घोषणा करते हुए बताया कि ईशान किशन ग्रोइन की चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे हैं. उनके स्थान पर सूर्यकुमार यादव को मौका दिया गया है, जिन्हें डेब्यू मैच में बल्लेबाजी का मौका ना मिलने के बाद अगले मुकाबले से ड्रॉप कर दिया गया था.

Team News:

2⃣ changes for #TeamIndia as @surya_14kumar & @rdchahar1 named in the team.

England remain unchanged. @Paytm #INDvENG

Here are the Playing XIs 👇 pic.twitter.com/0Wv1UJGgvP

March 18, 2021