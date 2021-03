India vs England, 4th T20I: करो-मरो के मुकाबले को TV पर इस तरह देख पाएंगे फैन्‍स, जानें पूरी डिटेल

India vs England, 4th T20I: Live Streaming, How to watch Live match on TV

भारत और इंग्‍लैंड के बीच आज टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जाना है. अहमदाबाद के अटल बिहारी वाजपेयी में होने वाले इस मुकाबले में मेहमान टीम के हौंसले काफी बुलंद हैं. वो सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाए हुए है. आज अगर इंग्‍लैंड की टीम को जीत मिलती है तो वो सीरीज अपने नाम कर लेगी.

वहीं, विराट एंड कंपनी पर सीरीज में बने रहने की चुनौती होगी . टीम इंडिया पहले भी मुश्किल वक्‍त से बाहर निकलकर सीरीज अपने नाम कर चुकी है. ऐसे में ये कहना गलत होगा कि टीम इयोन मोर्गन की कप्‍तानी वाली इंग्लिश टीम के सामने किसी दबाव में खेलेगी.

केएल राहुल की खराब फॉर्म टीम इंडिया के लिए बड़ी समस्‍या है. वो पहले दो मैचों में विफल रहे थे. ऐसे मे चौथे टी20 मुकाबले में वो भारत की जीत में योगदान देना जरूर चाहेगे.

India vs England, 4th T20I: Live Streaming, How to watch Live match on TV

भारत और इंग्‍लैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा ?

भारत और इंग्‍लैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला आज (गुरुवार) 18 मार्च को खेला जाएगा.

भारत और इंग्‍लैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला कहां खेला जाएगा ?

भारत और इंग्‍लैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और इंग्‍लैंड के बीच सीरीज के चौथे टी20 मुकाबले में कितने बजे टॉस होगा ?

भारत और इंग्‍लैंड के बीच सीरीज के चौथे टी20 मुकाबले में टॉस शाम साढ़े छह बजे होगा.

भारत और इंग्‍लैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला कितने बजे शुरू होगा ?

भारत और इंग्‍लैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से शुरू होगा.

भारत और इंग्‍लैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला टीवी पर कहां देखा जा सकता है ?

भारत और इंग्‍लैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखा जा सकता है.

भारत और इंग्‍लैंड के बीच सीरीज के चौथे टी20 मुकाबले की मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग कैसे देखी जा सकती है ?

भारत और इंग्‍लैंड के बीच सीरीज के चौथे टी20 मुकाबले की मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग Hot Star Ap के माध्‍यम से देखी जा सकती है.