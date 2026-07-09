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ENG vs IND: भारत का ब्रिस्टल में है लाजवाब रिकॉर्ड, क्या श्रेयस अय्यर ऐंड कंपनी रख पाएगी इसे कायम

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच आज, गुरुवार, 9 जुलाई को टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा. भारत को अगर सीरीज बराबर करनी है तो यह मुकाबला जीतना ही होगा. भारत पहले ही दो मैच हार चुका है. और लगातार दूसरी सीरीज हारने से बचने के लिए आज का मुकाबला जीतना ही...

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 09, 2026, 08:07 AM IST

Published On Jul 09, 2026, 08:07 AM IST

Last UpdatedJul 09, 2026, 08:07 AM IST

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच आज, गुरुवार, 9 जुलाई को टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा. भारत को अगर सीरीज बराबर करनी है तो यह मुकाबला जीतना ही होगा. भारत पहले ही दो मैच हार चुका है. और लगातार दूसरी सीरीज हारने से बचने के लिए आज का मुकाबला जीतना ही होगा. इससे पहले टीम इंडिया को श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-2 से हार मिली थी.

भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में कई परेशानियां और सवाल हैं. गेंदबाज बेअसर दिख रहे हैं और बल्लेबाजी लचर. कुल मिलाकर अभी तक खेले गए मैचों में टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के तीन मुकाबले हो चुके हैं. और पहला मैच, जो बारिश के चलते धुल गया था, के अलावा भारत को दोनों मैचों में हार मिली है. नॉटिंगम में खेले गए पिछले मैच में भारत 125 रन से हारा था. इस हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर खासा नाराज थे. उन्होंने इस अस्वीकार्य तक कहा था. उस मैच में 202 रन के टारगेट के जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 76 रन पर सिमट गई थी.

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भारत के लिए अच्छी बात यह है कि इस मैदान पर उसका रिकॉर्ड कमाल का है. भारत ने यहां एक भी मैच नहीं गंवाया है. यहां 4 वनडे मैच हुए हैं जिसमें से भारत ने तीन जीते हैं. एक मैच बारिश के चलते पूरा नहीं हो पाया था. वहीं टीम इंडिया ने यहां सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है. इसमें भारत ने इंग्लैंड को मात दी थी. साल 2018 में खेले गए मैच में रोहित शर्मा की सेंचुरी की मदद से भारत ने 199 रन का लक्ष्य हासिल किया था. कमाल की बात यह है कि उस मैच में जो भारत की जो प्लेइंग इलेवन थी उसमें से एक भी खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं है. साल 2018 में भी जब भारत ने आखिरी बार इस मैदान पर इंग्लैंड का सामना किया था तब फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था.

इस मैदान का आकार हालांकि सामान्य से हटकर है. आम तौर पर इस मैदान पर बड़े स्कोर बनते हैं. लेकिन हाल ही में खेले गए पांच ब्लास्ट मैचों में औसत स्कोर सिर्फ 156 का रहा है.

भारतीय बल्लेबाजी में एक और कमी जो नजर आती है वह बाएं हाथ के बल्लेबाजों की भरमार. भारत के श्रेयस अय्यर को छोड़ दें तो मुख्य बल्लेबाजी क्रम में सभी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. और यह कहीं-न-कहीं विपक्षी टीम को रणनीति बनाने में आसानी देता है. इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज संजू सैमसन को इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद बाहर कर दिया गया. उनके स्थान पर वैभव सूर्यंवंशी को मौका दिया गया. लेकिन नॉटिंगम में जिस तरह भारतीय बल्लेबाजी का लचर प्रदर्शन देखने को मिला उसके बाद टीम मैनेजमेंट के सामने सवाल है कि क्या वह इस विकेटकीपर बल्लेबाज को दोबारा मौका देगा.

वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के सामने ज्यादा परेशानियां नहीं हैं. उनकी टीम ने अभी तक हर आयाम में बेहतर खेल दिखाया है. उनकी तेज गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम की खामियों को उजागर किया. वहीं बल्लेबाजी ने भी अपना असर दिखाया. अब देखना होगा कि क्या श्रेयस अय्यर की टीम ब्रिस्टल में तस्वीर का रुख बदल पाएगी?

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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