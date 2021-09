इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे ओवल टेस्ट मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करने वाले भारतीय शीर्ष क्रम बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) मैच की चौथी पारी में फील्डिंग के लिए नहीं उतरे।

केनिंग्टन ओवल मैदान पर खेले जा रहे चौथे टेस्ट के चौथे दिन भारतीय टीम के 466 रन पर ऑलआउट होने के बाद जब इंग्लैंड टीम 368 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो रोहित और पुजारा मैदान पर नजर नहीं आए।

बीसीसीआई की ओर से जारी किए गए अपडेट में कहा गया कि ‘रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा फील्डिंग नहीं करेंगे। रोहित के बाएं घुटने में दर्द है। जबकि पुजारा के बाएं पैर की एड़ी में मोच है जो उन्हें कल बल्लेबाजी करते समय आई थी।”

UPDATE – Rohit Sharma and Cheteshwar Pujara will not take the field. Rohit has discomfort in his left knee while Pujara has pain in his left ankle. The BCCI Medical Team is assessing them. #ENGvIND pic.twitter.com/ihMSUPR7Im

— BCCI (@BCCI) September 5, 2021