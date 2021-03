India vs England, 5th T20I: भारत-इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सीरीज का पांचवां और निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है. इस आखिरी टी20 मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया है.

इंग्लैंड ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है. वहीं भारत ने एक बदलाव करते हुए केएल राहुल को टीम से ड्रॉप किया, जबकि उनके स्थान पर टी नटराजन को स्थान दिया है.

यहां देखें टॉस-

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England have won the toss and they are fielding first in the #INDvENG T20I decider!

Who are you backing? pic.twitter.com/Q9I8xx70rF

— ICC (@ICC) March 20, 2021