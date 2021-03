India vs England, 5th T20I: इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टी20 मैच में भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक और खास उपलब्धि हासिल कर ली. रोहित शर्मा 40 रन बनाते ही टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

रोहित शर्मा ने इस मामले मे मार्टिन गप्टिल को पछाड़ दिया है, जिन्होंने 99 मैचों की 95 पारियों में अब तक 2839 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा अब 111 मैचों की 103 पारियों में 2864 रन बना चुके हैं. इस मामले में फिलहाल विराट कोहली पहले पायदान पर हैं.

रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ 9 ओवरों में 94 रन की ओपनिंग साझेदारी की. इस दौरान रोहित 34 गेंदों में 5 छक्के और 4 चौकों की मदद से 64 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें बेन स्टोक्स ने क्लीन बोल्ड किया.

Fifty up for Rohit Sharma!

The India opener gets to the mark with a SIX 💥#INDvENG | https://t.co/7vTTjtwucR pic.twitter.com/Bm0LhhxuCt

