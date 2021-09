India vs England: आज नहीं होगा भारत-इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट, पहले होंगे कोरोना के टेस्ट

India vs England 5th Test Match is not Starting From Friday: भारत और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार से शुरू होने वाला 5वां और अंतिम टेस्ट मैच आज नहीं खेला जाएगा. चौथे टेस्ट के दौरान और इसके बाद भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ में कोविड- 19 (Covid-19) के कुछ मामले सामने आए थे. इसके बाद से भारतीय दल में बुधवार को भी एक मामला सामने आया था. इसके चलते इस मैच को फिलहाल एक दिन के लिए टाल दिया गया है. इस मैच से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने इस मैच पर लंबी चर्चा की थी.

समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला 5वां टेस्ट मैच आज यानी शुक्रवार से शुरू नहीं हो रहा है. बोर्ड से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि यह मैच होगा या नहीं इस पर फैसला करने से पहले कई और टेस्ट होंगे, जिसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा.

इसके बाद कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल के तहत सभी जरूरी उपायों को अपनाया गया था और संक्रमित पाए गए स्टाफ को तुरंत टीम से अलग कर क्वॉरंटीन में भेज दिया गया था.

अभी तक भारतीय टीम का कोचिंग स्टाफ कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है, जबकि सभी खिलाड़ियों के कोरोना वायरस के परीक्षण नेगेटिव आए हैं. शुरुआत में हेड कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri), बॉलिंग कोच भरत अरुण (Bharat Arun) और फील्डिंग कोच आर श्रीधर (R Sridhar) के कोरोना पॉजिटिव गए थे. इसके बाद बुधवार को भारतीय टीम का एक और कोचिंग स्टाफ कोविड-19 से संक्रमित पाया गया. इसके बाद इस मैच पर संदेह के बादल मंडराने लगे थे.

इंग्लैंड में आज जैसे ही दिन निकला तो इस मैच पर संदेह के बादल साफ दिखने लगे थे. भारत और इंग्लैंड की इस सीरीज में स्काई स्पोर्ट्स के लिए कॉमेंट्री कर रहे दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने टि्वटर पर एक के बाद तीन ट्वीट कर इस ओर इशारा किया था कि 4वां टेस्ट मैच फिलहाल शुक्रवार के लिए टलता दिख रहा है.

अभी दोनों क्रिकेट बोर्ड वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं. इंग्लैंड के खेमे में कोरोना वायरस की कोई चिंता नहीं है. यहां हालात सामान्य है. सावधानी के तौर पर भारतीय दल के कोरोना टेस्ट के सैंपल लिए जा रहे हैं. अगर दोनों क्रिकेट बोर्ड को तय प्रोटोकॉल के अनुसार संतोषजनक रिपोर्ट मिलती है तो फिर इस मैच के आयोजन पर फैसला लिया जाएगा.