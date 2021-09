इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट से पहले भारतीय प्लेइंग इलेवन को लेकर हो रही सारी चर्चाएं तब खत्म हुई जब केनिंग्टन ओवल के मैदान पर कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने ये ऐलान किया कि टीम में दो बदलाव किए गए हैं। ओवल टेस्ट के लिए इशातं शर्मा (Ishant Sharma) और मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को आराम दिया गया है जबकि शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) और उमेश यादव (Umesh Yadav) को मौका मिला है।

हालांकि एक बार फिर सीनियर स्पिनर रविंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल पाई है। यानि कि अश्विन इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के पहले चार मैचों में नहीं खेल सके हैं। टीम मैनेजमेंट के इस फैसले से भारतीय फैंस काफी हैरान हैं और उन्होंने ट्विटर के जरिए अपनी नाराजगी दर्ज की।

Kohli and Shastri are dead to me #IndvsEng #Ashwin

I really hope it works but I am flabbergasted that India have gone in without Ashwin again.

No @ashwinravi99 the world’s number 2 bowler not playing at Oval.. hope the selectors know a template/something that none of us do! #IndvsEng

So Kohli has declared the World #2 bowler is useless against left handers.

When Ashwin becomes the captain (which will be soon) he should just drop Kohli if there is a solitary cloud in the sky. “He can’t play swing, hence dropped”

That would be fitting.

— Gabbbar (@GabbbarSingh) September 2, 2021