Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

ENG vs IND: चौथे टी20 में अक्षर पटेल पूरा करेंगे 'शतक', महेंद्र सिंह धोनी को छोड़ेंगे पीछे

अक्षर पटेल गुरुवार को होने वाले मैच में एक सैकड़ा पूरा करेंगे. वह भारत के लिए 100 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पांचवें खिलाड़ी बन जाएंगे.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 09, 2026, 12:43 PM IST

Published On Jul 09, 2026, 12:43 PM IST

Last UpdatedJul 09, 2026, 12:43 PM IST

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला गुरुवार को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाना है. इस मुकाबले में मैदान पर उतरने के साथ ही भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं.

दरअसल, अक्षर ने अब तक भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में कुल 99 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 746 रन बनाने के साथ ही 101 विकेट चटकाए हैं. चौथे टी20 में अगर अक्षर को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है, तो यह उनके करियर का 100वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला होगा. वह भारत की तरफ से इस मुकाम तक पहुंचने वाले महज पांचवें खिलाड़ी बनेंगे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

अक्षर महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ेंगे. धोनी ने अपने करियर में भारत की ओर से 99 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. अब तक भारत के लिए सिर्फ 4 ही खिलाड़ी 100 से अधिक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल सके हैं. रोहित शर्मा (161 मैच) इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं, जबकि हार्दिक पांड्या (138 मैच) दूसरे नंबर पर काबिज हैं. विराट कोहली (127 मैच) तीसरे नंबर पर हैं, तो सूर्यकुमार यादव (115 मैच) के साथ चौथे स्थान पर मौजूद हैं.

भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 खेलने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ीमैच
1रोहित शर्मा159
2हार्दिक पंड्या138
3विराट कोहली125
4सूर्यकुमार यादव113
5अक्षर पटेल99
6महेंद्र सिंह धोनी98
7जसप्रीत बुमराह95

अक्षर ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 100 विकेट पूरे किए थे. वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले भारत के पहले स्पिनर बने थे. उन्होंने हैरी ब्रूक को आउट करने के साथ ही यह मुकाम हासिल किया था. हालांकि, अक्षर इस सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं. 3 मुकाबलों में अक्षर सिर्फ 15 रन ही बना सके हैं. वहीं, गेंदबाजी में उन्होंने महज 2 विकेट निकाले हैं. चौथे टी20 में अक्षर से बेहतर प्रदर्शन की आस होगी.

तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 125 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था. इंग्लैंड से मिले 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की पूरी टीम महज 76 रन बनाकर ढेर हो गई थी. भारत के सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक पार करने में नाकाम रहे थे. टीम की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने सर्वाधिक 13 रन बनाए थे. वहीं, भारतीय गेंदबाज भी नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए मुकाबले में बेअसर नजर आए थे.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

ENG vs IND: क्या संजू सैमसन को मिलेगा में मौका, कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11

ENG vs IND: क्या संजू सैमसन को मिलेगा में मौका, कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11
ENG vs IND: भारत का ब्रिस्टल में है लाजवाब रिकॉर्ड, क्या श्रेयस अय्यर ऐंड कंपनी रख पाएगी इसे कायम

ENG vs IND: भारत का ब्रिस्टल में है लाजवाब रिकॉर्ड, क्या श्रेयस अय्यर ऐंड कंपनी रख पाएगी इसे कायम
IND VS ENG: गौतम गंभीर के फैसले पर क्यों भड़के दिनेश कार्तिक ?

IND VS ENG: गौतम गंभीर के फैसले पर क्यों भड़के दिनेश कार्तिक ?
भारत के खराब प्रदर्शन पर सौरव गांगुली ने किया रिएक्ट, संजू सैमसन के सवाल पर क्या बोले ?

भारत के खराब प्रदर्शन पर सौरव गांगुली ने किया रिएक्ट, संजू सैमसन के सवाल पर क्या बोले ?

Latest News

sanju-samson-131

ENG vs IND: क्या संजू सैमसन को मिलेगा में मौका, कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11
indian-team-57

ENG vs IND: भारत का ब्रिस्टल में है लाजवाब रिकॉर्ड, क्या श्रेयस अय्यर ऐंड कंपनी रख पाएगी इसे कायम
wi-test-team-2

वेस्टइंडीज की टेस्ट सीरीज जीत का जश्न फीका, आईसीसी ने दिया तगड़ा झटका
tammy-beaumont-2

इंग्लैंड की दिग्गज खिलाड़ी ने लिया संन्यास, भारत के खिलाफ लॉर्ड्स में खेलेंगी आखिरी टेस्ट
sourav-ganguly-icc-hall-of-fame

सौरव गांगुली को बड़ा सम्मान, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए 'दादा'
zlatko-dalic

मैं भारी मन से जा रहा हूं... ज्लात्को डालिच ने क्रोएशिया के कोच का पद छोड़ा

Editor's Pick

Will Sanju Samson Get Place in Playing 11 in 4th T20I against England at Bristol

ENG vs IND: क्या संजू सैमसन को मिलेगा में मौका, कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11
India vs England 4th T20I Preview Series at stake Will Shreyas Iyer Team Able to Continue Winning Record at Bristol

ENG vs IND: भारत का ब्रिस्टल में है लाजवाब रिकॉर्ड, क्या श्रेयस अय्यर ऐंड कंपनी रख पाएगी इसे कायम
Sanju Samson was given clarity on not getting selected says Indian Coach Gautam Gambhir

'क्या बात हुई, यह आपको नहीं बता सकते', संजू से चर्चा पर गंभीर की सीधी बात
I think it was atrocious says Shreyas Iyer after India lost to England by 125 Runs in 3rd T20I

ऐसा नहीं चलेगा... हार के बाद फूटा श्रेयस अय्यर का गुस्सा, किसे जमकर सुनाया
shreyas iyer makes history as captain joins dhoni and rohit elite list ind vs eng t20

Shreyas Iyer Record: कप्तानी में श्रेयस अय्यर का बड़ा कारनामा, धोनी और रोहित के क्लब में जुड़ा नाम

Sanju Samson Rested not Dropped For India Tour of Zimbabwe Claims Report

सैमसन पर बड़ा अपडेट, जिम्बाब्वे दौरे पर ड्रॉप नहीं किया गया, सिलेक्टर्स ने किया है यह फैसला