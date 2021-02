भारत के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड को मिली करारी हार के बाद पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने मंगलवार को भारत को बड़ी जीत पर बधाई तो दी लेकिन अपनी टीम को ‘इंग्लैंड बी’ कहकर चुटकी ली।

भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में चौथे दिन लंच के कुछ देर बाद 317 रन से जीत दर्ज करके चार मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की। इंग्लैंड ने पहला मैच 227 रन के बड़े अंतर से जीता था।

पीटरसन ने भारत की जीत के बाद ट्वीट किया, ‘‘बधाई हो इंडिया, इंग्लैंड बी को हराने के लिए।’’

इसके बाद इस पूर्व स्टार बल्लेबाज ने दुनिया के सबसे मजबूत टीम के खिलाफ उसकी सरजमीं पर इतनी महत्वपूर्ण सीरीज में रोटेशन नीति जारी रखने के लि इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) की भी आलोचना की।

You don’t pick your best team in the hardest place to WIN a Test match, you actually cannot even show emotion to it.

— Kevin Pietersen (@KP24) February 16, 2021