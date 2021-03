India vs England, 1st T20I: टेस्‍ट सीरीज के बाद अब भारत और इंग्‍लैंड की टीमों को 12 मार्च से अहमदाबाद के सरदार पटेल स्‍टेडियम में पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. विराट एंड कंपनी खेल के सबसे छोटे प्रारूप में होने वाली इस सीरीज के लिए इस वक्‍त नेट्स में जमकर पसीना बहा रही है. हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya Practice Video) ने मंगलवार को प्रैक्टिस का एक वीडियो फैन्‍स के साथ शेयर किया.

एक मिनट की वीडियो में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) नेट्स में चौके छक्‍के लगाते नजर आ रहे हैं. हार्दिक पांड्या ने बल्‍लेबाजी कोच विक्रम राठौर (Vikram Rathore) की देखरेख में पुल शॉट लगाए. इसके अलाव वो ड्राइव और हवाई फायर करते हुए भी नजर आए. पांड्या को नेट्स में हर प्रकार की गेंदें डाली गई. अंत में उन्‍होंने नेट्स में जमकर गेंदबाजी भी की.

Preparation done ✅🇮🇳

Can’t wait to get on the field on 12th 🌪 pic.twitter.com/Nyr6Bys2EF

