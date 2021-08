लॉर्ड्स टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड की टीम एक वक्त मुश्किल में दिख रही थी. यह तब हुआ, जब भारत का चौथा विकेट हासिल करने के लिए उसे कई घंटों तक फील्डिंग करनी पड़ रही थी और उसे कोई विकेट हासिल नहीं हो रहा था. इंग्लैंड ने भारत के तीन बल्लेबाजों के विकेट जल्दी निकाल लिए थे. इस बाद आउट ऑफ फॉर्म चल रहे चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने मोर्चा संभाला और बखूबी अपनी टीम को दबाव से बाहर निकालने का काम कर रहे थे. इस दौरान इंग्लैंड के खिलाड़ियों को एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने जूतों पर लगी कीलों से बॉल टैंपरिंग का प्रयास कर रहे हैं. भारत के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

भारतीय बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने इस मामले को तूल नहीं देना ही बेहतर समझा और कहा कि उन्हें लगता है कि इंग्लिश खिलाड़ियों ने यह जानबूझकर नहीं किया बल्कि ‘दुर्घटनावश’ ऐसा हो गया. यह घटना उस वक्त सामने आई, जब भारतीय पारी का 34वां ओवर फेंका जाना था. इस दौरान इंग्लैंड के दो खिलाड़ी गेंद को अपने जूते के नीचे रखते नजर आए. खिलाड़ियों के जूतों के नीचे कीलें (स्पाइक्स) होती हैं, जिससे बॉल के चमड़े पर खरोंच पड़ना या खुरदरा होना निश्चित है.

ऐसा होने से गेंद अपनी स्वभाविक स्विंग से अलग व्यवहार करती है. यह मामला आईसीसी के नियमों के अनुसार बॉल से छेड़छाड़ यानी बॉल टैंपरिंग का बनता है. लेकिन भारतीय टीम ने इस मामले को तूल नहीं देना ही बेहतर समझा है.

Yeh kya ho raha hai.

Is it ball tampering by Eng ya covid preventive measures ? pic.twitter.com/RcL4I2VJsC

— Virender Sehwag (@virendersehwag) August 15, 2021