बैथल और डकेट ने तोड़ा 36 साल पुराना रिकॉर्ड, विकेट के लिए तरसे भारतीय गेंदबाज

इंग्लैंड और भारत के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच रविवार, 19 जुलाई को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इंग्लैंड के ओपनर्स बेन डकेट और जैकब बैथल ने इस मैच में इतिहास रच दिया. दोनों ने पहले विकेट के लिए 192 रन की पार्टनरशिप की. यह इंग्लैंड के लिए भारत के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पार्टनरशिप है. इससे पहले इयोन मोर्गन और जो रूट ने लीड्स में साल 2018 में खेले गए मैच में नाबाद 186 रन की पार्टनरशिप की थी.

डकेट और बैथल इसके साथ ही लॉर्ड्स पर पहले विकेट के लिए 150 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप करने वाली पहली सलामी जोड़ी भी बन गई. इससे पहले यह रिकॉर्ड जैफ्री बॉयकॉट और पीटर विली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1980 में खेले गए मैच में 135 रन की पार्टनरशिप की थी.

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इतना ही नहीं इंग्लैंड के लिए पहले विकेट के लिए लॉर्ड्स पर 16 साल में वनडे इंटरनेशनल में यह पहली बार 100 रन से अधिक की साझेदारी की थी. तब सितंबर 2010 में ऐंड्रू स्ट्रॉस और स्टीवन डेविस ने पाकिस्तान के खिलाफ 113 रन बनाए थे.

इंग्लैंड के लिए भारत के खिलाफ पहले विकेट के लिए यह सबसे बड़ी पार्टनरशिप भफी है. इससे पहले जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने साल 2019 में 160 रन की पार्टनरशिप की थी. वहीं ऐलिस्टर कुक और इयान बेल ने 2013 में 158 रन जोड़े थे. इस मैच में जैकब बैथल ने 91 रन की पारी खेली. वहीं बेन डकेट ने अपनी सेंचुरी लगाई.

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज अभी 1-1 से बराबर है. भारत ने पहला वनडे मैच 6 विकेट से जीता था. वहीं दूसरे मैच में इंग्लैंड ने चार विकेट से जीत हासिल की थी. इससे पहले भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-4 से हार मिली थी. वहीं आयरलैंड के खिलाफ भी भारत एक भी मैच नहीं जीत पाया था. आयरलैंड ने भारत को 2-0 से हराया था.