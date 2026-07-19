बैथल और डकेट ने तोड़ा 36 साल पुराना रिकॉर्ड, विकेट के लिए तरसे भारतीय गेंदबाज

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ENG vs IND: जैकब बैथल और बेन डकेट ने तोड़ा 36 साल पुराना रिकॉर्ड, विकेट के लिए तरसे भारतीय गेंदबाज

इंग्लैंड और भारत के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच रविवार, 19 जुलाई को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इंग्लैंड के ओपनर्स बेन डकेट और जैकब बैथल ने इस मैच में इतिहास रच...

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 19, 2026, 06:46 PM IST

Published On Jul 19, 2026, 06:46 PM IST

Last UpdatedJul 19, 2026, 06:46 PM IST

जैकब बैथल और बेन डकेट (फोटो-आईएएनएस)

इंग्लैंड और भारत के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच रविवार, 19 जुलाई को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इंग्लैंड के ओपनर्स बेन डकेट और जैकब बैथल ने इस मैच में इतिहास रच दिया. दोनों ने पहले विकेट के लिए 192 रन की पार्टनरशिप की. यह इंग्लैंड के लिए भारत के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पार्टनरशिप है. इससे पहले इयोन मोर्गन और जो रूट ने लीड्स में साल 2018 में खेले गए मैच में नाबाद 186 रन की पार्टनरशिप की थी.

डकेट और बैथल इसके साथ ही लॉर्ड्स पर पहले विकेट के लिए 150 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप करने वाली पहली सलामी जोड़ी भी बन गई. इससे पहले यह रिकॉर्ड जैफ्री बॉयकॉट और पीटर विली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1980 में खेले गए मैच में 135 रन की पार्टनरशिप की थी.

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इतना ही नहीं इंग्लैंड के लिए पहले विकेट के लिए लॉर्ड्स पर 16 साल में वनडे इंटरनेशनल में यह पहली बार 100 रन से अधिक की साझेदारी की थी. तब सितंबर 2010 में ऐंड्रू स्ट्रॉस और स्टीवन डेविस ने पाकिस्तान के खिलाफ 113 रन बनाए थे.

इंग्लैंड के लिए भारत के खिलाफ पहले विकेट के लिए यह सबसे बड़ी पार्टनरशिप भफी है. इससे पहले जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने साल 2019 में 160 रन की पार्टनरशिप की थी. वहीं ऐलिस्टर कुक और इयान बेल ने 2013 में 158 रन जोड़े थे. इस मैच में जैकब बैथल ने 91 रन की पारी खेली. वहीं बेन डकेट ने अपनी सेंचुरी लगाई.

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज अभी 1-1 से बराबर है. भारत ने पहला वनडे मैच 6 विकेट से जीता था. वहीं दूसरे मैच में इंग्लैंड ने चार विकेट से जीत हासिल की थी. इससे पहले भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-4 से हार मिली थी. वहीं आयरलैंड के खिलाफ भी भारत एक भी मैच नहीं जीत पाया था. आयरलैंड ने भारत को 2-0 से हराया था.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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