ओवल टेस्ट के दौरान घुटने से खून निकलने के बावजूद जेम्स एंडरसन ने जारी रखी गेंदबाजी; फैंस ने की जज्बे की ता

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) क्रिकेटरों के लिए फिटनेस की एक नई मिसाल बनते जा रहे हैं। 39 साल की उम्र में लगातार टेस्ट क्रिकेट खेलकर उन्होंने पहले ही ये साबित कर दिया था कि वो किसी युवा खिलाड़ी से कम नहीं हैं और भारत के खिलाफ के खिलाफ खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के दौरान घुटने से खुन निकलने के बावजूद गेंदबाजी जारी रख एंडरसन ने अपनी ताकत और क्षमता का परिचय भी दिया।

मामला ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे मैच के पहले दिन का है जब एंडरसन ने घुटने से खून निकलने के बावजूद गेंदबाजी जारी रखी और एक विकेट भी हासिल किया।

द मिरर ने छपी रिपोर्ट के मुताबिक, “एंडरसन भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान गेंदबाजी करते वक्त गिर गए थे और उनके घुटने में कट आ गया था। जिसके बाद उनके घुटने से खून बहना शुरू हुआ। खून इतना ज्यादा था कि उनकी पैंट पर भी लग गया। लेकिन चोटिल होने के बावजूद एंडरसन ने गेंदबाजी जारी रखी।”

Blood from James Anderson’s pant, but he’s still bowling on. pic.twitter.com/jCkVHAIjQN — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 2, 2021

Blood from James Anderson’s pant, but he’s still bowling on. pic.twitter.com/vyZIK226r4 — Atharv Sharma (@Atharvcricket45) September 2, 2021

प्रशंसकों ने भी 42वें ओवर के दौरान एंडरसन के घुटने से निकल रहे खून को देखा। एक यूजर ने लिखा, “एंडरसन के पैर से खून निकल रहा है।”

एक अन्य यूजर ने लिखा, “जिमी के घुटने से खून निकल रहा है लेकिन वो फिर भी गेंदबाजी कर रहे हैं। 39 साल की उम्र में समर्पण का स्तर।”

एंडरसन ने भारत के खिलाफ चल रही मौजूदा टेस्ट सीरीज में 20.79 के औसत से 14 विकेट झटके हैं। वो ओली रॉबिंसन और जसप्रीत बुमराह के बाद सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।