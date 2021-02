चेन्नई टेस्ट मैच के आखिरी दिन जब भारतीय क्रिकेट टीम 420 रन के लक्ष्य के जवाब में 39/1 के स्कोर से आगे बल्लेबाजी करने उतरी तो फैंस को उम्मीद थी कि शानदार बल्लेबाजी क्रम की मदद से मेजबान टीम पहला मैच जीतने का माद्दा रखती है लेकिन पांचवें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद टीम इंडिया की जीत की उम्मीद पूरी तरह टूट गई।

इंग्लैंड के सीनियर तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने रिवर्स स्विंग गेंदबाजी का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक ही ओवर में टीम इंडिया के दो अहम बल्लेबाजों- शुबमन गिल और अजिंक्य रहाणे को आउट कर मेजबान टीम को बैकफुट पर भेज दिया। जिसके बाद चेन्नई टेस्ट में भारत की जीत की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है।

एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के पहले मैच के आखिरी दिन शुबमन गिल और चेतेश्वर पुजारा पारी की शुरुआत करने उतरे। भारत ने पांचवें ओवर में भरोसेमंद बल्लेबाज पुजारा का विकेट जैक लीच की गेंद पर खो दिया लेकिन गिल और कप्तान विराट कोहली के क्रीज पर रहते हुए टीम इंडिया की जीत की उम्मीद बनी हुई थी।

टीम इंडिया की उम्मीदों को करारा झटका 27वें ओवर में लगा जब एंडरसन ने ओवर की दूसरी गेंद पर अर्धशतक जड़ चुके गिल को बोल्ड किया। दिन का अपना पहला ओर डाल रहे एंडरसन ने युवा भारतीय खिलाड़ी को ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद अंदर आती गेंद पर चकमा दिया।

गिल के आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर आए रहाणे पहली ही गेंद से असहज दिखे। ओवर की चौथी गेंद पर रहाणे कम उछाल से बीट हुए लेकिन फील्ड अंपायर ने इंग्लैंड टीम की एलबीडब्ल्यू अपील को नकार दिया। हालांकि कप्तान जो रूट ने डीआरएस की मदद ली लेकिन फैसला अंपायर कॉल रहा।

