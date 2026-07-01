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IND vs ENG Live Score: भारत ने टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला

India vs England Live Score 1st T20I Match Scorecard and Updates: भारत- इंग्लैंड पहले टी-20 मैच के लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 01, 2026, 09:17 PM IST

Published On Jul 01, 2026, 09:17 PM IST

Last UpdatedJul 01, 2026, 09:17 PM IST

IND VS ENG

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IND vs ENG Live Score: भारत और इंग्लैंड की टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मैच में आमने-सामने है. यह मुकाबला चेस्टर ली स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है.

भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रुक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद, ल्यूक वुड

क्रिकेट फैंस की एक बार फिर सभी की निगाहें नए कप्तान श्रेयस अय्यर पर होंगी. भले ही अय्यर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में शानदार कप्तान के तौर पर पहचान बनाई है, लेकिन विदेशी हालात में भारत की कप्तानी करना बिल्कुल अलग चुनौती है. आयरलैंड में टीम इंडिया को 0-2 से हार मिली.

आयरलैंड में मिली हार ने भारत की बैटिंग यूनिट को लेकर चिंता खड़ा कर दी है. विस्फोटक स्ट्रोक-मेकर्स से भरी लाइन-अप होने के बावजूद टीम आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैचों में बड़ी साझेदारी बनाने या अहम मौकों पर फायदा उठाने में नाकाम रही. अब जब उनके सामने 5 मुकाबलों की लंबी सीरीज है, तो भारत उम्मीद करेगा कि पिछले झटके सबक के तौर पर काम आएं.

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IND vs ENG Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रुक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद, ल्यूक वुड

IND vs ENG Live Score: भारत ने टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला

IND vs ENG Live Score: भारत ने टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला. भारतीय टीम तीन स्पिनर्स के लिए मैदान पर उतरी है. वैभव सूर्यवंशी का आज डेब्यू नहीं हो रहा है.

IND vs ENG Live Score: इंग्लैंड के खिलाफ नई शुरुआत करना चाहेगा भारत

IND vs ENG Live Score: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज गंवाने के बाद अब भारतीय टीम आज से एक नया अध्याय शुरू करेगी। टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मुकाबला चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से खेला जाएगा. आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद ‘अय्यर एंड कंपनी’ के सामने कई सवाल हैं. यह दुनिया की सबसे मजबूत टी20 टीमों में से एक के खिलाफ खुद को फिर से साबित करने का मौका भी है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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