India vs England: तीसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड का संकट गहराया, मुख्य तेज गेंदबाज चोटिल

India vs England Mark Wood Might Miss Third Test Due To Shoulder Injury: भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रही इंग्लैंड की टीम पहले ही अपने प्रमुख तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad), क्रिस वॉक्स (Chris Woakes) और जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) की चोट से जूझ रही है और अब उसे एक और तगड़ा झटका लगा है. जेम्स एंडरसन (James Anderson) का साथ निभा रहे मार्क वुड (Mark Wood) भी दूसरे टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे. उनके कंधे में चोट लगी थी. उनकी यह चोट गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते तीसरे टेस्ट में उनका खेलना संदिग्ध है.

इन तीन खिलाड़ियों के अलावा इंग्लैंड अपने स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की कमी से भी जूझ रहा है. यह स्टार खिलाड़ी क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक पर है. स्टोक्स ने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए यह फैसला लिया था. इस समय इंग्लैंड के लिए मार्क वुड (Mark Wood) की चोट तगड़ा झटका मानी जा रही है. टीम को लॉर्ड्स टेस्ट में 151 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा था और वह फिलहाल 0-1 से पीछे है.

हालांकि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने अभी तक इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहा है. लेकिन टीम के मुख्य कोच सिल्वरवुड के बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब वुड भी चोटिल खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो सकते हैं.

ऐसे में इंग्लैंड के अनुभवी स्टार तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderso) का वर्क लोड बढ़ना भी तय लग रहा है. एंडरसन को इंग्लैंड रोटेशन के हिसाब ही खिलाना पसंद करता है, ताकि उनकी फिटनेस और रफ्तार बनी रहे, लेकिन यहां एक के बाद एक खिलाड़ियों का चोटिल होना इस तेज गेंदबाज के वर्क लोड को बढ़ाने के साफ संकेत हैं.

इंग्लैंड के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड ने कहा, ‘चिकित्सक उनकी चोट पर नजर रखे हुए हैं. अगले दो दिनों में स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाएगी. हम उनसे और चिकित्सकों के साथ बात करके ही कोई फैसला करेंगे.’ तीसरा टेस्ट मैच 25 अगस्त से हैडिंग्ले में शुरू होगा. नॉटिघम में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था.