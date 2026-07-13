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ENG vs IND: हेड-टू-हेड में किसका पलड़ा भारी, इंग्लैंड में तस्वीर उलट

भारत और इंग्लैंड के बीच मंगलवार से तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी. टी20 सीरीज में वाइट वॉश के बाद भारतीय टीम इस फॉर्मेट में कुछ खास करना चाहेगी.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 13, 2026, 10:56 AM IST

Published On Jul 13, 2026, 10:56 AM IST

Last UpdatedJul 13, 2026, 10:56 AM IST

Shubman Gill and Harry Brook

Shubman Gill and Harry Brook

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 14 जुलाई से होगी. सीरीज का पहला मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन में खेला जाएगा. टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भारत को करारी हार मिली. और अब टीम इंडिया चाहेगी कि वनडे इंटरनेशनल में उस हार का बदला लिया जाए.

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशल में भारत का रिकॉर्ड कमाल का है. भारत और इंग्लैंड के बीच अभी तक कुल 110 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. इनमें से भारत के नाम 61 और इंग्लैंड के नाम 44 जीत हैं. 2 मुकाबले टाई रहे हैं. और तीन मैच ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. हां, आप अगर इंग्लैंड में दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों की बात करें तो इसमें तस्वीर का दूसरा रुख दिखाई देता है. भारत और इंग्लैंड के बीच इंग्लैंड में कुल 44 मैच हुए हैं और इनमें से भारत ने 18 और इंग्लैंड ने 23 मैच जीते हैं. एक मैच टाई रहा है और 2 मुकाबलों में कोई नतीजा नहीं निकला.

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भारत का प्रदर्शन टी20 सीरीज में अच्छा नहीं रहा. खास तौर पर टी20 सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा. दो बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम ने जिस तरह का खेल दिखाया उसकी खूब आलोचना हुई. और मंगलवार से शुरू हो रही वनडे सीरीज में बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जरूर होगी. वनडे सीरीज में विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाजों की एंट्री हो रही है. और इससे टीम इंडिया को फायदा जरूर होगा. टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी.

वनडे सीरीज में तेज गेंदबाजी की अगुआई जसप्रीत बुमराह करते हुए नजर आएंगे. बुमराह का साथ देने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और गुरनूर बरार को चुना गया है. हर्षित चोट के चलते वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए हैं. स्पिन विभाग की जिम्मेदारी कुलदीप यादव संभालते हुए नजर आ सकते हैं, जबकि रवि बिश्नोई को भी टीम में शामिल किया गया है. वरुण चक्रवर्ती चोट के चलते इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे.

पहला मैच 14 जुलाई को एजबेस्टन, बर्मिंगम में दोपहर 3:30 बजे (IST) से होगा.
दूसरा मैच 16 जुलाई को सोफिया गार्डन, कार्डिफ में शाम 5:30 बजे (IST) से होगा.
तीसरा व आखिरी मैच 19 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे (IST) लॉर्ड्स में होगा.

इंग्लैंड टीम
हैरी ब्रूक (कप्तान), बेन डकेट, जो रूट, जैकब बेथेल, जेम्स कोल्स, विल जैक्स, रेहान अहमद, गस एटकिंसन, सैम करन, लियाम डॉसन, टॉम बैंटन, जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, साकिब महमूद, आदिल राशिद, जोश टंग
भारत टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश शेडगे, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दूबे, अक्षर पटेल, केएल राहुल, इशान किशन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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