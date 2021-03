India vs England, 3rd ODI: भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट और टी20 के बाद वनडे सीरीज भी अपने नाम कर ली है. पुणे में 28 मार्च को खेला गया अंतिम एकदिवसीय मैच बेहद रोमांचक रहा, जिसमें टीम इंडिया ने 7 रन से जीत दर्ज की.

वनडे सीरीज जीतने के बाद हेड कोच रवि शास्त्री ने ट्विटर पर खिलाड़ियों को बधाई देते हुए लिखा, “सभी लड़कों को सीजन ऑफ लाइफटाइम में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करने के लिए बधाई, वह भी दुनिया की दो सबसे मजबूत टीमों के खिलाफ. टीम इंडिया को सलाम.”

Congratulations Guys for holding up and having a season of a lifetime in toughest of times across all formats and hemispheres against 2 of the best teams in the world. Take a bow 🇮🇳🙏🏻 #TeamIndia #INDvsENG pic.twitter.com/8UnGPZfMY4

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) March 28, 2021