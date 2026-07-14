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ENG vs IND: सस्ते में आउट हुए रोहित शर्मा, वर्ल्ड कप ड्रीम को लगेगा झटका, BCCI के पास क्या है बैकअप?

रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए. रोहित के आउट होने के बाद सवाल उनके वर्ल्ड कप 2027 के रोडमैप पर भी उठने लगे हैं. और यह रन नहीं बल्कि खेलने के अंदाज में आए बदलाव को लेकर उठ रहे हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 14, 2026, 11:06 PM IST

Published On Jul 14, 2026, 11:06 PM IST

Last UpdatedJul 14, 2026, 11:06 PM IST

Rohit Sharma out on 11 in 1st ODI

रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए. (फोटो- IANS)

रोहित शर्मा और विराट कोहली के आने से भारतीय बल्लेबाजी के मजबूत होने की बात कही जा रही थी. लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच ये दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके. साल 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारियां इस मैच से शुरू हुई मानी जा रही हैं. लेकिन रोहित और विराट दोनों ही इस मैच में कुछ खास नहीं कर सके. रोहित ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था. और उसके बाद नौ पारियों में उन्होंने तीन हाफ सेंचुरी और एक सेंचुरी लगाई हैं. रोहित के लिए सीजन की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 16. 48 और 79 रन बनाकर रंग में लौटने के संकेत दिए.

बड़ा स्कोर नहीं बना पाए रोहित

रोहित मंगलवार को इंग्लैंड के खिलाफ 21 गेंद पर सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए. यहां रोहित की बल्लेबाजी का तरीका बदला हुआ नजर आया. पूर्व भारतीय कप्तान ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू किया था. वह यहां नदारद दिखा. रोहित यहां संभलकर खेलते हुए दिखे. साल 2023 का एशिया कप हो या 2024 का टी20 वर्ल्ड कप. रोहित पहली ही गेंद से आक्रामक बल्लेबाजी करने का तरीका अपना रहे थे. साल 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में बतौर कप्तान भी वह इसी अंदाज में थे. लेकिन कप्तानी जाने के बाद रोहित का तरीका बदला हुआ है. शायद पहले रोहित ने ही यह आक्रामक बल्लेबाजी का चलन शुरू किया था. और उन्हें असफलता से कोई डर नहीं था. क्यों कि यही टीम की रणनीति थी.

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पर रोहित कप्तान नहीं हैं. और टीम की उनसे अपेक्षाएं बदल गई हैं. और शायद इसी वजह से उनके खेलने का तरीका दूसरा है. बदला हुआ सा. शायद वह क्रीज पर अधिक समय बिताना चाहते हैं.

कैसे आउट हुए रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने बाएं हाथ के गेंदबाज सैम करन की गेंद को हवा में सीधा खेलना चाहा. गेंद उन्हें छोड़कर बाहर जा रही थी. गेंद ने रोहित के बल्ले का किनारा लिया और हवा में ऊंची गई. मिड-ऑफ पर कप्तान हैरी ब्रूक ने आसान सा कैच किया.

तो, क्या रोहित की जगह पर सवाल हैं?

रोहित शर्मा क्या 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा होंगे? यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है. टीम मैनेजमेंट के पास यशस्वी जायसवाल के रूप में एक बैकअप तैयार है. अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में वह रोहित के साथ पारी का आगाज कर चुके हैं. और शानदार शतक लगा चुके हैं. लेकिन टीम प्रबंधन को यह भी पता है कि साउथ अफ्रीका तेज और उछालभरी पिचों पर रोहित का अनुभव बहुत काम आएगा. हालांकि रोहित पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहने का दबाव भी है.

कप्तान गिल जता चुके हैं भरोसा

वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले कप्तान शुभमन गिल ने साफ किया था कि 2027 के वर्ल्ड कप प्लान में रोहित शर्मा और विराट कोहली उनकी टीम का अहम हिस्सा हैं. उन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों के अनुभव की तारीफ की थी. गिल ने कहा था कि उन्होंने विराट कोहली से वर्ल्ड कप के रोडमैप को लेकर बात की है. गिल ने कहा, ‘अभी परसों ही मैं विराट भाई के साथ 2027 वनडे वर्ल्ड कप के रोडमैप पर बात कर रहा था. हमने टीम कॉम्बिनेशन, टीम में शामिल होने वाले संभावित खिलाड़ियों के बारे में बात की. हमने उन खिलाड़ियों के बारे में भी बात की जो फिलहाल तो टीम का हिस्सा नहीं हैं लेकिन भविष्य में अहम साबित हो सकते हैं, उन सभी की भूमिका और टीम में उन्हें कैसे फिट किया जा सकता है को लेकर लंबी बात की है.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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