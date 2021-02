पिछले कई सालों से लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बाद मुंबई के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में जगह मिली है।

यादव को भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हुई सीमित ओवर फॉर्मेट सीरीज के लिए टीम में जगह ना दिए जाने के बाद भारतीय फैंस ने बीसीसीआई के साथ कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री की जमकर आलोचना की थी। हालांकि जब इंग्लैंड के खिलाफ यादव को टी20 डेब्यू का मौका मिलने पर फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की।

यादव ने खुद भी अपने चयन को लेकर ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, “ये एहसास अविश्वसनीय है।”

The feeling is surreal pic.twitter.com/RccRbyYpx4

आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए लगातार शानदार बल्लेबाजी करते आ रहे 30 साल के यादव को आखिरकार अपने प्रदर्शन का ईनाम मिला। सूर्य ने मुंबई के लिए खेले 77 प्रथम श्रेणी मैचों में कुल 5,326 रन बनाए हैं।

यादव के चयन पर कई पूर्व भारतीय दिग्गजों ने भी इस बल्लेबाज को ट्विटर के जरिए बधाई दी है। सीनियर भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने लिखा, “सूर्यकुमार यादव को आखिरकार टीम इंडिया में देखकर अच्छा लग रहा है। शुभकामनाएं।”

So good to finally @surya_14kumar in Team India Good luck

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने लिखा, “आखिरकार सूर्यकुमार यादव का इंतजार खत्म हो गया है, शुभकामनाएं दोस्त। इशान किशन, राहुल तेवतिया को भी डेब्यू के लिए बधाई।”

Finally the wait is over for @surya_14kumar congratulations buddy. Goodluck @ishankishan51 @rahultewatia02 for your debut guys

भारतीय क्रिकेट के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी इशान, सूर्य और राहुल तेवतिया को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, “इशान किशन, राहुल तेवतिया और सूर्यकुमार यादव को भारतीय टीम में डेब्यू का मौका मिलने पर बधाई। और ऑस्ट्रेलिया दौरे मिस करने वाले वरुण चक्रवर्ती को भी शुभकामनाएं। भारत के लिए खेलने किसी भी क्रिकेटर के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। आप सभी को सफलता की शुभकामनाएं।”

Heartiest congratulations @ishankishan51, @rahultewatia02 & @surya_14kumar for your maiden call up to the Indian Team, and also to @chakaravarthy29, who missed out in Australia.

Playing for is the highest honour for any cricketer.

Wishing you all a lot of success.

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 21, 2021