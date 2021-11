पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर (Wasim Jaffer) को लगता है कि गुरुवार से शुरू हो रहे पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टॉम लेथम (Tom Latham) कीवी टीम के लिए अहम होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट गुरुवार से कानपुर में खेला जा रहा है।

जाफर ने कहा कि लेथम उपमहाद्वीप में सफल होने की क्षमता रखते हैं और स्वीप शॉट को बखूबी निभाते हैं। पूर्व क्रिकेटर ने कहा, “टॉम लेथम न्यूजीलैंड के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके पास उपमहाद्वीप में सफल होने वाला खेल है। वो स्वीप शॉट अच्छी तरह से खेलता है। श्रीलंका में एक शतक है, यूएई में पाक में खिलाफ दो शतक हैं, और पिछली बार न्यूजीलैंड ने यहां तीन अर्द्धशतक लगाए थे। अश्विन बनाम लाथम में कड़ा मुकाबला होने जा रहा है।”

Tom Latham is going to be key for NZ. He has the game to succeed in the subcontinent. Plays the sweep shot well. Has a hundred in SL, two hundreds in UAE vs Pak, and got three fifties last time NZ were here.

Ashwin v Latham is going to be a cracking contest. #INDvNZ

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) November 24, 2021