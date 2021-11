India vs New Zealand, 1st Test: भारत के शानदार स्पिन अटैक के खिलाफ टी तक न्यूजीलैंड 72-0

कानपुर टेस्ट (India vs New Zealand, 1st Test) के दूसरे दिन भारत की पहली पारी के 345 रन के जवाब में खेलने उतरी न्यूजीलैंड की सलामी जोड़ी ने चाय पर 72-0 का स्कोर बना लिया है। भारतीय स्पिन गेंदबाजों के शानदार स्पेल के बीच टॉम लेथम (Tom Latham) 23 रन पर और विल यंग (Will Young) 46 रन बनाकर क्रीज पर टिके हैं।

दिन के दूसरे सेशन में कीवी पेसर टिम साउदी (Tim Southee) ने डेब्यू मैच में शतक जड़ चुके श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को आउट कर भारत की पारी को 345 रन पर रोका। अय्यर ने ग्रीन पार्क स्टेडियम में 171 गेंदो पर 13 चौकों और दो छक्कों की मदद से 105 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं साउदी ने 27.4 ओवर में 69 रन पर पांच विकेट लिए।

पहले सेशन तक भारत 109 ओवरों में 339/8 रन बना रहा है, जिसमें रविचंद्रन अश्विन (54 गेंदों में 38 रन) और उमेश यादव (28 गेंदों में 4 रन) क्रीज पर थे, इसमें अय्यर और साउदी ने अपनी-अपनी टीमों के लिए बेहतर प्रदर्शन किया।

संक्षिप्त स्कोर: 26 ओवर में न्यूजीलैंड 72/0, टॉम लेथम 23 (72), विल यंग 46 (86)। 111,1 ओवर में भारत 345 (श्रेयस अय्यर 105, शुभमन गिल 52, रवींद्र जडेजा 50, टिम साउदी 5/69, काइल जैमीसन 3/91 बनाम न्यूजीलैंड।