IND vs NZ: तीसरे वनडे में कैसा रहेगा मौसम, पिच का मिजाज भी जान लीजिए

क्राइस्टचर्च: न्यूजीलैंड और भारत के बीच वनडे इंटरनैशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच बुधवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला हेगले ओवल, क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. सीरीज का पहला वनडे इंटरनैशनल जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली थी. हेमिल्टन में दूसरा मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया. अब सीरीज का एक ही मुकाबला बचा है तब टीम इंडिया की कोशिश होगी कि इसे जीतकर बराबरी की जाए. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह सात बजे से खेला जाएगा. इससे आधा घंटा पहले टॉस होगा.

भारतीय टीम पहली बार हेगले ओवल पर कोई वनडे इंटरनैशनल मुकाबला खेल रही है. वहीं न्यूजीलैंड ने इस मैदान पर 11 वनडे इंटरनैशनल मैच खेले हैं. इसमें से 10 जीते हैं और सिर्फ एक हारा है. न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में टॉम लाथम और केन विलियमसन की शानदार पारियों की मदद से जीत हासिल की थी. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 221 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की थी. भारतीय गेंदबाजी आक्रमण उस मुकाबले में संघर्ष करता हुआ नजर आया था.

सीरीज अगर बराबर करनी है तो शिखर धवन ऐंड कंपनी को कड़ी मेहनत करनी होगी. वहीं टी20 सीरीज गंवाने के बाद केन विलियमसन की पूरी कोशिश होगी कि वह सीरीज में जीत हासिल करें.

बारिश का क्या है हाल (Rain in India vs New Zealand 3rd ODI)

भारत के इस न्यूजीलैंड दौरे पर मौसम चिंता का विषय रहा है. टी20 सीरीज का सिर्फ एक मैच ही पूरा हो पाया. बाकी दो मैच बारिश की भेंट चढ़ गए. वहीं वनडे सीरीज में भी एक मैच पहले ही मौसम की नजर हो चुका है. ऐसे में तीसरे मैच में मौसम कैसा रहेगा इस पर कई लोगों की नजर होगी. बुधवार 30 नवंबर को तापमान अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. मैच के दिन बारिश के आसार हैं और साथ ही 92 प्रतिशत तक बादला छाए रहेंगे. हालांकि, पूरा मैच होने की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि कुछ दिन पहले नेपियर में भी मौसम अनुमान से अलग रहा था.

इस मैदान का आउटफील्ड भी बहुत अच्छा है. ऐसे में बल्लेबाजों को अपने शॉट्स का पूरा फायदा मिल सकता है. पिच भी अभी तक खेले गए मुकाबलों में अच्छा ही रहा है. तेज गेंदबाजों को इस विकेट से काफी मदद मिलती रही है.