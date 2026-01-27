add cricketcountry as a Preferred Source
IND vs NZ: जीत के बावजूद भारत के सामने ये 2 परेशानियां, कप्तान सूर्या को तलाशना होगा जवाब

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मैच बुधवार को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. भारतीय टीम के सामने जीत के बावजूद चंद अहम सवाल हैं.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 27, 2026 5:56 PM IST

विशाखापत्तनम: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है. भारत ने पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के पहले तीन मैच जीत लिए हैं. लेकिन टीम के सामने अब भी चिंता की बात है. सीरीज में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद भी टीम इंडिया के सामने कुछ सवाल हैं. इस आर्टिकल में हम उन्हीं सवालों और परेशानियों के बारे में बात करेंगे.

भारतीय टीम भले ही सीरीज जीत गई हो लेकिन वह किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहेगी. सीराज का चौथा मैच बुधवार को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. और भारत यहां भी अपना पूरा दम लगाएगा. लेकिन भारत के लिए स्पिनर्स का प्रदर्शन चिंता का सबब है.

बल्लेबाजों ने दिखाया है दम, स्पिनर्स पर उठे हैं सवाल

भारतीय बल्लेबाजी इस सीरीज में खूब खेल रही है. अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन ने मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की खूब खबर ली है. लेकिन स्पिनर्स अपनी फिरकी से कोई कमाल नहीं कर पाए हैं. कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ न्यूजीलैंड के बल्लेबाज काफी सहज दिखे.

कुलदीप की कलाई का जादू दिखा है ‘फीका’

कुलदीप ने दो मैचों में केवल दो विकेट लिए हैं. वह कोई असर नहीं डाल पाए हैं. इतना ही नहीं बहुत महंगे भी साबित हुए हैं. उनका इकॉनमी रेट भी 9.5 रन प्रति ओवर है. पिछले तीन मैचों में 32 रन दिए. जसप्रीत बुमराह, रवि बिश्नोई और हार्दिक पंड्या की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने कीवी टीम को नौ विकेट पर 153 रन पर रोक दिया था.

ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड ने टी20 इंटरनेशनल सीरीज में ही कुलदीप के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है. वनडे सीरीज में ही उन्होंने भारत के इस ‘करिश्मे’ को डिकोड कर लिया था. तीन वनडे मैचों मे बाएं हाथ के इस कलाई के स्पिनर ने तीन ही विकेट लिए थे. और 7.28 रन प्रति ओवर से रन दिए थे.

वरुण का चक्रव्यूह भी नहीं आ रहा है काम

बात अगर वरुण चक्रवर्ती की करें तो गुवाहाटी में खेले गए पिछले मैच में वह नहीं खेले थे. लेकिन सीरीज के पहले दो मैच में भी उनकी धार नजर नहीं आई थी. वह अपनी विविधता और सटीकता के लिए जाने जाते हैं. लेकिन नागपुर और रायपुर में वह धार नहीं दिखी. अब भारत के सामने सवाल यह है कि तीसरे टी20 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले रवि बिश्नोई को टीम में रखा जाए और कुलदीप की जगह चक्रवर्ती को प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया जाए. बिश्नोई ने 18 रन देकर दो विकेट लिए थे.

तो चौथे टी20 में होगा बदलाव, अक्षर पटेल का क्या है हाल

इस संदर्भ में भारत इस बात पर विचार करेगा कि क्या चौथे मैच में बिश्नोई (गुवाहाटी में 18 रन देकर दो विकेट) को ही टीम में बनाए रखा जाए और कुलदीप को विश्राम देने के लिए उनकी जगह चक्रवर्ती को वापस लाया जाए.

भारत ऑलराउंडर अक्षर पटेल की फिटनेस पर भी कड़ी नजर रखेगा, क्योंकि उंगली में चोट के कारण वह नागपुर में पहले मैच के बाद से नहीं खेल पाए हैं.

भारत इस सीरीज में विश्व कप से पहले गेंदबाजी विभाग में अपने चरम पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है लेकिन बल्लेबाजी में फिलहाल उसका कोई सानी नहीं दिख रहा है.

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.

न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाक्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, लॉकी फर्ग्यूसन, इश सोढ़ी, टिम सीफर्ट.

मैच शाम सात बजे शुरू होगा.

