अय्यर और चक्रवर्ती की होगी एंट्री! चौथे टी20 में क्या होगी भारत की प्लेइंग इलेवन?

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
IND vs NZ: श्रेयस अय्यर और वरुण चक्रवर्ती की होगी एंट्री! चौथे टी20 में क्या होगी भारत की प्लेइंग इलेवन?
IND vs NZ 4th T20I Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में क्या होगी दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन. भारत सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुकी है.
IND vs NZ, 4th T20I Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मैच आज बुधवार 28 जनवरी को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. भारतीय टीम सीरीज के पहले तीन मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा कर चुकी है. और भारतीय टीम इस मैच में कुछ प्रयोग कर सकती है.
भारतीय टीम के लिए संजू सैमसन का फॉर्म चिंता का विषय है. सैमसन अभी तक तीनों मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए हैं. पहले मैच में उन्होंने 10 और दूसरे में छह रन बनाए. और गुवाहाटी में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में वह खाता भी नहीं खोल पाए. सैमसन अंदर आती गेंद पर लगातार संघर्ष करते हुए दिखे हैं. उनके स्थान पर क्या श्रेयस अय्यर को जगह मिलेगी यह देखना दिलचस्प होगा.
नए प्रयोग कर सकती है भारतीय टीम
भारतीय टीम सीरीज जीतने के बाद अब टीम में कुछ बदलाव करने की स्थिति में है. ऑलराउंडर अक्षर पटेल को सीरीज के पहले मैच में चोट लग गई थी. हालांकि चौथे मैच की पूर्व संध्या पर वह प्रैक्टिस करते हुए दिखे थे. नेट्स में वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों का अभ्यास कर रहे थे. अक्षर को अंतिम 11 में जगह मिल सकती है. यह देखना होगा कि इसके लिए हार्दिक पंड्या को आराम दिया जाता है या शिवम दूबे को. हालांकि पंड्या ने अभी तक तीनों मैच खेले हैं और ऐसे में उन्हें थोड़ा रेस्ट दिया जा सकता है.
वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह को एक बार फिर अंतिम 11 में जगह दी जा सकती है. ये दोनों गुवाहाटी में हुए मैच में टीम का हिस्सा नहीं थे. भारतीय टीम हर्षित राणा को शामिल कर जसप्रीत बुमराह को भी आराम दे सकती है.
न्यूजीलैंड के सामने कई परेशानियां
वहीं न्यूजीलैंड की टीम के सामने कई समस्याए हैं. उनकी बल्लेबाजी काफी लचर नजर आई है. और गेंदबाजी में कोई धार नहीं दिखी है. टीम को कई सवालों के जवाब तलाशने होंगे. टीम अभी तक भारत को इस सीरीज में कोई चुनौती नहीं दे सकी है. टीम को अपने बैटिंग ऑर्डर को फिट करना होगा. डेरेल मिशेल बल्लेबाजी क्रम में बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं और उन्हें ऊपर भेजा सकता है. रचिन रविंद्र की जगह उन्हें नंबर तीन पर भेजा जा सकता है.
गेंदबाजी में भी न्यूजीलैंड ने क्रिस्टिन क्लार्क और टिम रॉबिनसन को रिलीज कर दिया है. आक्रामक सलामी बल्लेबाज फिन एलन को जगह मिली है. वहीं तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्युसन भी टीम के साथ जुड़े हैं.
TRENDING NOW
भारत की संभावित XI
अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा
न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग XI
डैरिल मिशेल, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन/लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी।