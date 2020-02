भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर रविवार को खेले जा ने वाले 5 मैचों की सीरीज के पांचवें और अंतिम टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

#TeamIndia Captain @ImRo45 wins the toss and elects to bat first in the 5th T20I.#NZvIND pic.twitter.com/wriypfDO6v

— BCCI (@BCCI) February 2, 2020