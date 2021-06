India Vs New Zealand Day 5: भारतीय टीम के तेज गेदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship 2021 Final) के फाइनल के दौरान पांचवें दिन अपनी जर्सी को लेकर एक बड़ी गलती कर बैठे. वो आईसीसी के द्वारा तय की गई ड्रेस की जगह अन्‍य जर्सी पहनकर मैदान में आ गए.

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को हालांकि जल्‍द ही अपनी गलती का एहसास हो गया. जिसके बाद वो अपना स्‍पेल बीच में ही छोड़कर तुरंत वापस गए और सही जर्सी पहनकर मैदान में आए.

तय नियमों के मुताबिक आईसीसी के इवेंट में प्रत्‍येक टीम के खिलाड़ी मैदान पर केवल आईसीसी द्वारा डिजाइन की गई जर्सी ही पहन सकते हैं. इस जर्सी पर आईसीसी के इवेंट का ‘लोगो’ होने के साथ साथ मैच खेलने वाली टीम के क्रिकेट बोर्ड का ‘लोगो’ होता है.

Jasprit Bumrah is wearing the regular Indian Test jersey instead of WTC jersey today. pic.twitter.com/gFPSbtcqSn

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 22, 2021