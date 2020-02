IND vs NZ Dream11 Prediction: क्लीन स्वीप से एक कदम दूर खड़ी न्यूजीलैंड को रोकेंगे ये भारतीय खिलाड़ी

वेलिंगटन टेस्ट में 10 विकेट से करारी हार झेलने के बाद भारतीय टीम शनिवार को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड से बदला लेने और सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगी। इशांत शर्मा (Ishant Sharma) और पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) जैसे खिलाड़ियों की चोट की वजह से टीम इंडिया का पलड़ा पहले ही हल्का है।

वहीं कीवी गेंदबाजी तिकड़ी- काइल जेमीसन, टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट से बचने के लिए भारतीय बल्लेबाजों को नई रणनीति ढूंढनी होगी। कीवी टीम के पास वनडे के बाद टेस्ट सीरीज में भारत को क्लीन स्वीप करने का ये सुनहरा मौका है। साथ ही केन विलियमसन 60 और अंक लेकर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरे नंबर पर पहुंचने के बारे में भी सोच रहे होंगे।

टॉस: दोनों टीमों के बीच मैच में टॉस शुक्रवार तड़के साढ़े तीन बजे होगा.

मैच: भारत-न्‍यूजीलैंड के बीच मैच सुबह चार बजे से शुरू होगा.

वेन्‍यू: दूसरा टेस्‍ट मैच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा.

विराट कोहली, केन विलियमसन, बीजे वॉटलिंग (विकेटकीपर), रॉस टेलर (कप्तान), चेतेश्वर पुजारा, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, काइल जेमीसन(उप कप्तान), अजिंक्य रहाणे, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी (कप्तान), मोहम्मद शमी.

भारत का स्क्वाड (India Squad)

पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, रवींद्र जडेजा, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, उमेश यादव, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, हनुमा विहारी, जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी, रिषभ पंत, शुभमन गिल.

न्यूजीलैंड का स्क्वाड (New Zealand Squad)

टॉम लेथम, टॉम ब्लंडेल, केन विलियमसन (कप्तान), रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, बीजे वॉटलिंग (विकेटकीपर), कॉलिन डी ग्रैंडहोम, काइल जेमीसन, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्‍ट, एजाज पटेल, डेरिल मिशेल, मैट हेनरी.

