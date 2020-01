IND vs NZ: हैमिल्‍टन टी20 में विराट तोड़ेंगे महेंद्र सिंह धोनी का ये बड़ा रिकॉर्ड

भारतीय टीम (Team India) न्‍यूजीलैंड को उन्‍हीं की धरती (India Tour of New Zealand) पर टी20 सीरीज (India vs New Zealand) हराने से महज एक मैच दूर है. हैमिल्‍टन में अगर भारत ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो यह पहली बार होगा जब टीम इंडिया खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में न्‍यूजीलैंड को न्‍यूजीलैंड में हराएगी. इस मुकाबले में विराट कोहली (Virat Kohli) भी पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.

विराट कोहली अगर हैमिल्‍टन टी20 (Hamilton T20I) में 25 रन और बना लेते हैं तो वह बतौर कप्तान टी20 में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से आगे निकल जाएंगे.

विराट कोहली इस समय टी20 में बतौर कप्तान सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे नंबर पर हैं जबकि महेंद्र सिंह धोनी इस सूची में 1,112 रनों के साथ तीसरे स्‍थान पर हैं.

न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन 1,148 रनों के साथ दूसरे और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फॉफ डु प्लेसिस 1,273 रनों के साथ पहले नंबर पर है.

विराट कोहली अगर तीसरे मैच में 25 रन और बना लेते हैं तो वह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बन जाएंगे. भारत ने दूसरा मैच सात विकेट से जीतकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले रखी है.