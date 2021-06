ICC World Test Championship 2021: भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच जारी टेस्‍ट मैच आज रिजर्व डे के दिन खेला जा रहा है. विराट एंड कंपनी और केन विलियमसन (Virat Kohli vs Kane Williamson) के धुरंधर दोनों ही किसी भी तरह मैच को जीतकर टेस्‍ट क्रिकेट के बादशाह बनना चाहते हैं. आज न्‍यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्‍लेबाज बीजे वॉट‍लिंग (BJ Watling) के अंतरराष्‍ट्रीय करियर का भी आखिरी दिन है. वॉटलिंग पहले ही इस मैच के बाद संन्‍यास लेने की घोषणा कर चुके हैं.

Nice gesture from Indian captain Virat Kohli, having few words to Watling who is playing his final day in International career. pic.twitter.com/KE8xMUQpfg

— Johns. (@CricCrazyJohns) June 23, 2021