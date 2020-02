वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे टेस्‍ट सीरीज के पहले मुकाबले के दौरान पहले दिन मैदान पर एक मजेदार घटना देखने को मिली. न्‍यूजीलैंड की टीम के कप्‍तान केन विलियमसन (Kane Williamson) को मैदान पर अपनी ही टेस्‍ट कैप का पीछा करते हुए बाउंड्री लाइन तक दौड़ लगानी पड़ी.

जी हां, बारिश से प्रभावित पहले दिन के खेल के दौरान कीवी कप्‍तान को अपनी कैप को दोबारा पहनने के लिए बाउंड्री तक दौड़ लगानी पड़ी. दरअसल, मैच के दौरान तेज हवाएं चल रही थी. विलियमसन की कैप हवा के चलते सिर से उड़ गई. विलियमसन कैप को पकड़ने के लिए अंत तक दौड़ लगाते रहे. वो हार गए और उनकी कैप बाउंड्री पार कर चौके के लिए चली गई.

सोशल मीडिया पर फैन्‍स ने इस घटना के बाद मजेदार कमेंट्स किए.

Oops! So windy at Basin Reserve that it blows away captain Kane Williamson’s cap, and he chases it from mid-off but the wind takes it past boundary!!! @RishabhPant17 1* and @ajinkyarahane88 34* battling windy conditions, 109/5/47th #NZvsIND

— G Krishnan (@gikkukrishnan) February 21, 2020