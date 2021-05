WTC 2021: भारत को महज तीन दिन बाद ही मिल सकती है सख्‍त क्‍वारंटीन से छूट, 18 से शुरू होगा मुकाबला

इंग्लैंड का दौरा करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2021) फाइनल से पहले आइसोलेशन के दौरान जैव सुरक्षित वातावरण (Bio-Bubble) में साउथेम्प्टन में अभ्यास करने की अनुमति देने से पहले केवल तीन दिन के हार्ड क्वारंटाइन से गुजरने के लिए कहा जा सकता है।

रोडमैप वैसा ही हो सकता है जैसा न्यूजीलैंड अपने टेस्ट दौरे के लिए इंग्लैंड पहुंचने पर अनुसरण कर रहा है । इसमें 2 जून से मेजबान के खिलाफ (England vs New Zealand) दो टेस्ट मैचों की सीरीज और साथ ही 18 जून से भारत के खिलाफ (India vs New Zealand) डब्ल्यूटीसी फाइनल (World Test Championship Final) शामिल है। डब्ल्यूटीसी फाइनल के अलावा, भारत अगस्त-सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ (India vs England) पांच टेस्ट मैच खेलेगा।

भारत 2 जून को मुंबई से प्रस्थान करेगा और इंग्लैंड पहुंचने पर, 10 दिनों के आइसोलेशन से गुजरेगा, जिसका विवरण अभी तक स्पष्ट नहीं है क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है।

हालाँकि, यह समझा जाता है कि बीसीसीआई और इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के बीच चर्चा चल रही है और चूंकि भारत के अधिकांश खिलाड़ी पहले से ही मुंबई में बायो-सिक्योर बबल में हैं और अन्य अगले कुछ दिनों में शामिल हो रहे हैं, इसलिए कोविड -19 मामलों की बढ़ती संख्या के कारण भारत के यूके सरकार की रेड लिस्ट में होने के कारण क्वारंटीन होगा लेकिन इसमें थोड़ी राहत मिल सकती है।

छह के समूहों में अभ्यास करने की अनुमति देने से पहले न्यूजीलैंड को अनिवार्य रूप से तीन दिवसीय कठिन क्वारंटीन से गुजरने के लिए कहा गया था। वे सोमवार और मंगलवार को जत्थे में पहुंचे थे।

न्यूजीलैंड, जो अभी साउथेम्प्टन में डेरा डाले हुए है, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इस महीने के अंत में लंदन का रुख करेगा। भारतीा टीम 2 जून से साउथेम्पटन में डेरा डाल लेगी।