India vs New Zealand WTC Final 2021, Day 1: भारत-न्यूजीलैंड के बीच साउथम्प्टन (The Rose Bowl, Southampton) में पहले दिन का खेल बगैर टॉस के ही समाप्त हो गया है. बारिश के चलते यहां मैदान पर पानी भर चुका है और मैदान के ऊपर घने बादल बने हुए हैं. रुक-रुककर यहां वर्षा भी हो रही है. ऐसे में पहले दिन के खेल को रद्द कर दिया गया है.

अंपायरों ने बारिश नहीं थमने के कारण स्थानीय समयानुसार तीन बजे से पूर्व दिन का खेल समाप्त करने का निर्णय किया. अब शनिवार को स्थानीय समयानुसार सुबह दस बजकर 30 मिनट (भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे) पर खेल शुरू होगा. इस मैच के लिये एक अतिरिक्त दिन की व्यवस्था है.

