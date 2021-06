IND vs NZ, ICC World Test Championship Final: भारत की Playing XI का ऐलान, शुभमन गिल को मिला मौका, जानिए कौ

ICC World Test Championship Final, India vs New Zealand: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल (ICC World Test Championship Final) मुकाबला साउथम्प्टन (The Rose Bowl, Southampton) में शुरू होने जा रहा है. इससे पहले ही बीसीसीआई ने ऐतिहासिक मैच के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. इस मैच में रिषभ पंत बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज उतरने जा रहे हैं, जबकि युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को भी मौका दिया गया है.

बता दें कि भारतीय टीम WTC के पहले संस्करण के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम का सामना करेगी, जिसने हाल ही में इंग्लैंड को उसके घर में दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से हराया था. भारत को हालांकि फाइनल मैच से पहले यहां मैच अभ्यास का भी अवसर नहीं मिला. कोहली की सेना इस मुकाबले में इंग्लैंड में अपने पुराने अनुभव के साथ उतरेगी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की प्लेइंग इलेवन: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (उप कप्तान), रिषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी.

भारत के विरुद्ध न्यूजीलैंड की 15 सदस्यीय टीम: केन विलियम्सन (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, ट्रेंट बोल्ट, डेवोन कोंवे, कोलिन डि ग्रैंडहोम, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लाथम, हेनरी निकोल्स, ऐजाज पटेल, टिम साउदी, रोस टेलर, नील वेगनेर, बी जे वाटलिंग, विल यंग.

क्या कहता है पिच का मिजाज: इंग्लिश वातावरण में स्विंग गेंदबाजों को मदद मिलती है, जिससे न्यूजीलैंड को कुछ फायदा हो सकता है. हालांकि, स्पिनरों के लिए यह फायदमेंद हो सकता है क्योंकि पिच ड्रायर होने की उम्मीद है. यह पहली बार है जब दोनों टीमें तटस्थ स्थल पर एक दूसरे का सामना करेंगी. न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के खिलाफ यूएई में खेलने का अनुभव है लेकिन भारतीय टीम ने कभी तटस्थ स्थल पर टेस्ट मैच नहीं खेला है.

डब्ल्यूटीसी फाइनल का प्रसारण दूरदर्शन के खेल चैनल पर भी: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के अलावा दूरदर्शन के खेल चैनल डीडी स्पोर्ट्स पर भी किया जाएगा, जिससे दूरदराज के इलाकों में रहने वाले दर्शक भी आसानी से इस मुकाबले का लुत्फ उठा पाएंगे. सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने ट्वीट करके इस मुकाबले के दूरदर्शन पर प्रसारण की जानकारी दी. जावडे़कर ने ट्वीट किया, ‘‘क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अपडेट है. अब आप डब्ल्यूटीसी फाइनल डीडी फ्री डिश पर डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं.’’