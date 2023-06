इंटरनैशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार, 27 जून को 50 ओवर वर्ल्ड कप 2023 के लिए शेड्यूल का ऐलान किया. सभी की नजरें इस शेड्यूल पर तो थीं ही लेकिन सबसे ज्यादा जिसका इंतजार था वह भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले को लेकर था. जारी शेड्यूल के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 15 अक्टूबर को गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर होना है.

हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर राजी नजर नहीं आ रहा है. बीसीसीआई ने जब पहले शेड्यूल का ड्राफ्ट आईसीसी व बाकी बोर्ड्स को सौंपा था तभी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अहमदाबाद में खेलने से ऐतराज जताया था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कहा था कि वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से पहले उसे अपनी सरकार से इजाजत लेनी होगी.

हालांकि एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तानी सरकार अपनी टीम को अहमदाबाद में खेलने की इजाजत नहीं देती है तो चेन्नई को बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

पाकिस्तानी पत्रकार फरीद खान ने आज तक के वरिष्ठ खेल रिपोर्टर विक्रांत गुप्ता का हवाला देते हुए ट्वीट किया है, 'अगर पाकिस्तानी सरकार अपनी टीम को भारत के खिलाफ अहमदाबाद में खेलने की इजाजत नहीं देती है तो चेन्नई को बैकअप के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा.'

