ऑस्ट्रेलिया में टी-20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन 16 अक्टूबर से होना है. वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को खेलेगी. भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है. मैच के टिकट लगभग फुल हो चुके हैं. वहीं इस मैच को लेकर स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से एक प्रोमो भी जारी किया गया है, जिसने धूम मचा दी है.

इस प्रोमो में ‘इस बार जीत के भूला दो पिछली हार, खत्म करो इंतजार’ जैसे मैसेज के जरिए टीम इंडिया की हौसलाआफजाई की है.

देखें वीडियो:

