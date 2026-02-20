This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
भारत-पाकिस्तान मैच ने तोड़े व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड, 2024 टी-20 विश्व कप फाइनल भी पीछे छूटा
आईसीसी टी-20 विश्व कप 2026 में रविवार 15 फरवरी को भारत-पाकिस्तान मुकाबला खेला गया. इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर टी-20 वर्ल्ड कप में अपना दबदबा बरकरार रखा. इस मैच ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ डाले हैं. यह T20 फॉर्मेट में किसी भी ICC इवेंट के लिए सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच बन गया है.
ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल डिजिटल और ब्रॉडकास्ट पार्टनर जियोस्टार ने शुक्रवार को घोषणा की कि जियोस्टार पर भारत बनाम पाकिस्तान मैच को कुल 163 मिलियन लोगों ने देखा. जिससे यह T20 फॉर्मेट में किसी भी ICC इवेंट के लिए सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच बन गया. इसने भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल के दर्शकों की संख्या को भी पार कर दिया. भारत और साउथ अफ्रीका के फाइनल को कुल 53 मिलियन लोगों ने देखा था.
ICC T20 इवेंट के लीग स्टेज में सबसे ज़्यादा रीच वाला मैच
15 फरवरी को खेले जाने वाले भारत-पाकिस्तान मैच ने किसी भी ICC T20 इवेंट के लीग स्टेज में सबसे ज़्यादा मैच रीच हासिल की. इसने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 में पिछले इंडिया-पाकिस्तान मैच से 1.2 गुना ज़्यादा दर्शकों को जोड़ा. मैच ने सभी स्क्रीन पर कुल 20 बिलियन मिनट का वॉच टाइम जेनरेट किया. लीनियर टीवी पर, जिस मैच का बेसब्री से इंतज़ार था, उसने उतना ही शानदार परफ़ॉर्मेंस दिया, TVR में 71% की बढ़ोतरी हुई और यह 2021 के बाद से सबसे ज़्यादा रेटिंग वाला इंडिया-पाकिस्तान टी-20 मैच बन गया.
JioStar के हेड – सेल्स, स्पोर्ट्स, अनूप गोविंदन ने कहा, ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान गेम की तैयारी और मैच में ही एक शानदार नज़ारे के सभी एलिमेंट थे. रिकॉर्ड-ब्रेकिंग रीच और कंजम्पशन इस बात को दिखाता है कि दुनिया भर के फ़ैन इस टूर्नामेंट से अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर किस तरह जुड़ते हैं. उन्होंने आगे कहा, इस टूर्नामेंट ने दुनिया भर के फैंस को पहले ही रोमांचक पल दिए हैं, और भारत- पाकिस्तान मैच को मिला रिस्पॉन्स एक रोमांचक ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए माहौल बनाता है, जिसका सबसे अच्छा मैच अभी आना बाकी है. JioStar के स्पोर्ट्स कंटेंट हेड सिद्धार्थ शर्मा ने कहा, भारत बनाम पाकिस्तान के लिए दर्शकों की संख्या और जुड़ाव की ज़बरदस्त संख्या ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के प्रति देश के जुनून का एक और सबूत है.
