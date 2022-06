IND vs SA, 1st T20I Live Cricket Score: नए-नवेले कप्तान पंत की अगुवाई में टीम इंडिया के सामने साउथ अफ्रीका

IND vs SA, 1st T20I Live Cricket Score Today Match India vs South Africa Live Cricket Updates From Arun Jaitley Stadium, Delhi

IND vs SA, 1st T20I Live Cricket Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 9 जून से दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में 5 मैचों की T20I सीरीज का आगाज हो रहा है। सीरीज से तुरंत पहले केएल राहुल के चोटिल होने के बाद ऋषभ पंत टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। वहीं, हार्दिक पांड्या उपकप्तान की भूमिका में होंगे।

दिल्ली में खेले जाने वाले पहले मुकाबले में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। दरअसल, भीषण गर्मी के चलते पहले मैच के दौरान हर 10 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा।

इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह जैसे युवा सितारों को जगह दी गई है। वहीं, हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक की लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई है।

स्क्वॉड:-

भारतीय टीम: रुतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (w/c), हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, आवेश खान, युजवेंद्र चहल, दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, उमरान मलिक।

साउथ अफ्रीका टीम: क्विंटन डी कॉक (Wk), टेम्बा बावुमा (C), रीजा हेंड्रिक्स, रॉसी वैन डेर डूसन, एडेन मार्कराम, डेविड मिलर, ड्वेन प्रिटोरियस, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, एनरिक नॉर्खिया, तबरेज़ शम्सी, वेन पार्नेल, लुंगी एनगिडी, हेनरिक क्लासेन, मार्को जेन्सन, ट्रिस्टन स्टब्स।