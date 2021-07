Rahul Dravid Speech during Suryakumar Yadav, Ishan Kishan Debut: भारत और श्रीलंका के बीच जारी पहले वनडे मैच (India vs Sri Lanka, 1st ODI) में इशान किशन और सूर्यकुमार यादव को डेब्‍यू का मौका मिला. मैच से पहले दोनों क्रिकेटर्स को भारत की डेब्‍यू कैप दी गई. राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने इस मौके पर टीम मीटिंग के दौरान बेहद भावुक स्‍पीच दी.

राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने इस दौरान कहा, “निश्चित तौर पर यह एक बड़ी उपलब्धि है. इन दो क्रिकेटर्स को भारतीय टीम में आते देखकर अच्‍छ लग रहा है. ये इन दोनों युवाओं की मेहनत का ही नतीजा है जो आज उन्‍हें मौका मिला है. ये केवल इनके लिए ही नहीं बल्कि इनके परिवारों के लिए भी एक बड़ा मौका है.”

आगामी टी20 विश्‍व कप को देखते हुए सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) और इशान किशन (Ishan Kishan) के पास टीम इंडिया में अपनी जगह पक्‍की करने का अच्‍छा मौका है. ये दोनों ही क्रिकेटर इंडिया ए व अंडर-19 क्रिकेट के दौरान राहुल द्रविड़ की कोचिंग में खेल चुके हैं.

🎥 🎥: That moment when @ishankishan51 & @surya_14kumar received their respective #TeamIndia ODI caps 👏 👏#SLvIND pic.twitter.com/DjfSpSXjtG

— BCCI (@BCCI) July 18, 2021