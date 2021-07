India vs Sri Lanka, 1st ODI: पृथ्‍वी-इशान की आतिशी पारी, धवन ने दिखाया संयम, भारत की 7 विकेट से जीत

India beat Sri Lank in First ODI by 7 Wickets: कप्‍तान शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की 95 गेंदों पर 86 रनों की नाबाद पारी और इससे पहले डेब्‍यूटेंट इशान किशन (Ishan Kishan) के अर्धशतक और पृथ्‍वी शॉ (Prithvi Shaw) की तेज शुरुआत के दम पर भारत ने श्रीलंका के खिलाफ (India vs Sri Lanka) सीरीज का पहला वनडे मुकाबला सात विकेट से अपने नाम कर लिया. टीम इंडिया ने 12.2 ओवर पहले ही मैच जीतकर श्रीलंका के लिए मुकाबले में वापसी का कोई मौका नहीं छोड़ा.

24 गेंदों पर 43 रन की धमाकेदार पारी खेलने वाले पृथ्‍वी शॉ को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया. श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का निर्णय किया और निर्धारित 50 ओवरों में बोर्ड पर नौ विकेट के नुकसान पर 262 रन लगा दिए. इसके बाद लक्ष्‍य का पीछा करते हुए भारत ने आसानी से मुकाबला जीत लिया.

भारत की तरफ से कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी ने दो-दो विकेट निकाले. इसके अलावा दीपक चाहर ने भी दो विकेट निकाले. चमिका करुणारत्‍ने ने सर्वाधिक 35 गेंदों पर 45 रन बनाए. कप्‍तान दासुन शनाका के बल्‍ले से भी 50 गेंदों पर 39 रन आए. असालंका ने भी 65 गेंदों पर 38 रनों की धीमी पारी खेली. इससे पहले सलामी बल्‍लेबाज अविष्‍का फर्नांडो 33(35) और विकेटकीपर बल्‍लेबाज मिनोद भानुका 27(44) ने पहले विकेट के लिए 49 रनो की साझेदारी बनाई थी.

लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान पृथ्‍वी शॉ और शिखर धवन ने 58 रन जोड़े. पृथ्‍वी बेहद तेजी से रन बना रहे थे. छठे ओवर में धनंजय डी सिल्‍वा ने पृथ्‍वी को कैच आउट करवाया. इसके बाद डेब्‍यूटेंट इशान किशन बल्‍लेबाजी के लिए आए और उन्‍होंने छक्‍के के साथ अपनी पारी की शुरुआत की. उन्‍होंने 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. मनीष पांडे ने 40 गेंदों पर 26 रन बनाए. अंत में सूर्यकुमार यादव ने 20 गेंदों पर 31 रन की नाबाद पारी खेलकर शिखर धवन के साथ मिलकर भारत को जीत दिलाई.