India vs Sri Lanka, 3rd T20I: भारत और श्रीलंका के बीच जारी टी20 सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में संजू सैमसन (Sanju Samson) एक बार फिर फ्लॉप रहे. मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को बाहर निकालने की जगह संजू तीन गेंदों का सामना करने के बाद बिना खाता खोले ही आउट हो गए.

यह पहला मौका नहीं है जब संजू सैमसन (Sanju Samson) फ्लॉप रहे हों. अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में मौका मिलने के बाद से ही वो लगातार फ्लॉप रहे हैं. अगर संजू सैमसन के टी20 करियर पर नजर डालें तो वो उनका सर्वाधिक स्‍कोर 27 रन हैं.

अपनी 10 टी20 पारियों में संजू सैमसन ने 19, 6, 8, 2, 23, 15, 10, 27, 7, 0 रन बनाए. अपने टी20 करियर में संजू ने 11.70 की औसत से 117 रन ही बनाए हैं. इस खराब प्रदर्शन के बाद आज सोशल मीडिया पर संजू सैमसन को फैन्‍स ने जमकर ट्रोल किया.

Thank you sanju Samson for your service ❤

Sanju Samson vs spin since his comeback last year

Seven innings

45 balls

51 runs

Six outs (Hasaranga 3, Swepson 2, Dananjaya 1)

Credit to SL, since his first ball dismissal to Hasaranga in the 1st T20I, Samson only faced spin in his further 16 balls in the series.#SLvIND

— Deepu Narayanan (@deeputalks) July 29, 2021