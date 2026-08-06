हेड-टू-हेड में कैसा है भारत और श्रीलंका का रिकॉर्ड, 11 साल से अजेय है टीम इंडिया

India Tour of Sri Lanka: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज का आगाज 15 अगस्त हो रहा है. इस मैच से पहले भारत और श्रीलंका के बीच हेड-टु-हेड की बात करें तो इसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी है.
Published On Aug 06, 2026, 01:30 PM IST
Last UpdatedAug 06, 2026, 01:30 PM IST
शुभमन गिल और भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है (IANS फोटो)
नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से होने वाला है. सीरीज के लिए टीम इंडिया श्रीलंका पहुंच चुकी है. श्रीलंका के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में कमाल का है. टीम इंडिया
भारत और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इसमें से 22 मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है, जबकि 7 मैचों में श्रीलंका ने बाजी मारी है. 17 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं. खास बात यह है कि भारत ने श्रीलंका के खिलाफ खेले आखिरी 10 टेस्ट मैचों में एक बार भी हार का सामना नहीं किया है. भारत को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में आखिरी हार साल 2015 में मिली थी यानी पिछले 11 साल से भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अजेय रही है.
भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आगाज से पहले ही बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी इंजरी से न उबर पाने के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. बुमराह के स्थान पर जम्मू-कश्मीर के युवा गेंदबाज आकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है.
आकिब ने घरेलू क्रिकेट में लगातार अपने प्रदर्शन से हर किसी का ध्यान खींचा है. वह जम्मू-कश्मीर की ओर से भारतीय टेस्ट टीम में चुने जाने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं. वहीं, साई सुदर्शन की फिटनेस पर भी अभी सवाल है, हालांकि ‘क्रिकबज’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुदर्शन पहले टेस्ट के लिए फिट हो जाएंगे और वह 8 अगस्त तक टीम से जुड़ सकते हैं.
भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. इसके बाद सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की मेजबानी कोलंबो का सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान करेगा, जिसका आगाज 23 अगस्त से होना है. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अपने दमदार रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगी.
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन और आकिब नबी.