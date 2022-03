India vs Sri Lanka: कुलदीप यादव बाहर; दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में शामिल हुए अक्षर पटेल

Axar Patel added to India’s squad for 2nd Test: बीसीसीआई (BCCI) की अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति ने मंगलवार को स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल (Akshar Patel) को श्रीलंका के खिलाफ 12-16 मार्च तक बेंगलुरू में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है. चोट से जूझ रहे पटेल ने अपना रिहैब पूरा कर लिया है और बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उन्हें हरी झंडी दे दी है.

अक्षर पटेल के भारतीय टेस्ट स्क्वाड में शामिल होते ही स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को दूसरे टेस्ट के लिए टीम से बाहर कर दिया गया है.

दूसरे टेस्ट के लिए भारत की टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), प्रियांक पांचाल, मयंक अग्रवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, शुभमन गिल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), केएस भरत, रवींद्र जडेजा, जयंत यादव, आर अश्विन, सौरभ कुमार, मो. सिराज, उमेश यादव, मो. शमी, जसप्रीत बुमराह (उपकप्तान), अक्षर पटेल.