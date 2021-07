भारत और श्रीलंका के बीच शुरू होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज देखने की इच्‍छा रखने वाले फैन्‍स के लिए एक अच्‍छी खबर आई है. दूरदर्शन पर इन मैचों का प्रसारण किया जाएगा. सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क इस सीरीज का आधिकारिक प्रसारणकर्ता है. अब डीडी स्‍पोट्स पर भी इन मैचों के प्रसारण के अधिकार मिल गए हैं.

Cricketing action will be back on DD Sports 📺 #TeamIndia‘s tour of Sri Lanka, 2021

🏏#SLvIND

🗓️Starts July 13

pic.twitter.com/Yh7QMI7wWV

— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 7, 2021