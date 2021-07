India Tour of Sri Lanka: श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्‍तान शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने टीम के ही युवा बल्‍लेबाज पृथ्‍वी शॉ (Prithvi Shaw) के साथ एक गेम खेला. पृथ्‍वी ने दिखा दिया कि वो मैदान के बाहर किसी अन्‍य गेम में भी कम नहीं है.

भारत की युवा टीम श्रीलंका को उन्‍हीं के घर में हराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. टीम इंडिया श्रीलंका पहुंच चुकी है. 13 जून को वो मेजबान टीम के खिलाफ वनडे सीरीज से अपने अभियान की शुरुआत करेगी.

फिलहाल टीम इंडिया कोलंबो के एक होटल में अपनी क्‍वारंटीन की अवधि पूरी कर रही है. इसी बीच पृथ्‍वी शॉ (Prithvi Shaw) और शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के ये इंडोर गेम खेला. इस गेम का नाम है म्यूजिक एंड माइम. इसके नियम के तहत एक खिलाड़ी लिप्सिंग के जरिए कोई नाम लेता है और दूसरा खिलाड़ी कान में म्यूजिक लगाकर ये गेस करता है कि सामने वाले शख्‍स ने लिप्सिंग से क्या बोला है.

Loud music blaring in your ears 🎶

Your teammate miming & mouthing words 🗣️

This guessing game takes a hilarious turn very soon 😄 #TeamIndia #SLvIND

Presenting Music & Mime ft. @SDhawan25 & @PrithviShaw 😎 – by @ameyatilak

Full video 🎥 👇 https://t.co/nzOZEZjeC3 pic.twitter.com/ZxfxDGj1Ok

— BCCI (@BCCI) July 1, 2021